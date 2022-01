Rui Pedro Soares acumula presidência do Belenenses SAD com a da... Federação de Futebol Americano

Rui Pedro Soares é conhecido em Portugal por ser presidente do Belenenses SAD, emblema da 1ª Liga de futebol, mas acumula o cargo, desde outubro do ano passado, com a presidência da Federação Portuguesa de Futebol Americano. Em entrevista ao 'Observador', o empresário tem como objetivo "fazer com que os portugueses conheçam um jogo que se joga aqui e bem" e que tem a certeza que "no primeiro trimestre de 2022 existirão 500 atletas federados em Portugal".Rui Pedro Soares quer criar condições para que a modalidade cresça na próxima década em solo lusitano. "Há muito trabalho que já foi feito e há muito a fazer. Mas os primeiros seis meses no fundo são de organização básica da associação", frisou, garantindo que estão "a fazer coisas que algumas delas já deviam estar feitas há 14 anos".O líder dos azuis, que no domingo consentiram uma derrota caseira ante o FC Porto (1-4), assumiu que o fascínio pelo futebol americano se deu com o facto de "ter amigos jogadores e que já tinham sido dirigentes e treinadores, apaixonados pela modalidade" mas também pelo facto de o futebol americano também captar a atenção dos filhos. O agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol Americano quer realizar um evento a 13 de fevereiro, coincidindo com o Super Bowl e caso a pandemia o permita, que pode ser o "primeiro grande momento de comunicação para fora" do organismo.