Super Bowl bate novos recordes: 6,1 milhões de euros por um anúncio de 30 segundos

O Super Bowl é um espetáculo que 'cola' aos ecrãs de televisão mais de 100 milhões de norte-americanos, o que faz dele um evento deveras apetecível em termos publicitários. Mas não é qualquer empresa que consegue associar os seus produtos à final da NFL, pois os preços dos anúncios são proibitivos.Cada minuto de publicidade no jogo que amanhã coloca frente a frente os Los Angeles Rams aos Bengals de Cincinnati vale ouro. Nesta edição calcula-se que por cada 30 segundos de publicidade na cadeia NBC custará um recorde de 7 milhões de dólares, cerca de 6,1 milhões de euros.A Wallbox, uma empresa espanhola que produz carregadores para carros elétricos, garantiu um anúncio de 15 segundos, pelo qual vai pagar cerca de 3 milhões de euros."A razão de estarmos no Super Bowl é porque os nossos potenciais consumidores estão ali. É o evento desportivo de maior alcance no mundo, mas obviamente com maior impacto nos Estados Unidos, onde mais de 50 por cento dos domicílios viram a última edição. Esse é o nosso mercado", contou à agência EFE a diretora de marketing da Wallbox, Bárbara Calixto, citada pelo Mundo Deportivo.