Tom Brady anuncia retirada "para sempre"

Tom Brady, um dos melhores jogadores de sempre da Liga Norte-Americana de futebol americano (NFL), anunciou esta segunda-feira o final da carreira "para sempre", depois de 23 anos ao mais alto nível, em que conquistou sete vezes o 'Super Bowl'.

"Bom dia a todos. Vou direto ao assunto, vou retirar-me para sempre", disse o 'quarterback' num vídeo publicado nas redes sociais.

Tom Brady, de 45 anos, passou 20 anos nos New England Patriots, tendo nesse período conquistado seis campeonatos da NFL. Em 2020 assinou pelos Tampa Bay Buccaneers, equipa em que jogou nas últimas três épocas e na qual conquistou o seu último troféu Vince Lombardi.

"Quero agradecer a todos os que me apoiaram. À minha família, aos meus amigos, colegas de equipa e adversários. Obrigado a todos por me deixarem viver o meu sonho, não mudava nada", referiu.

Os Tampa Bay Buccaneers voltaram esta época a qualificar-se para os play-offs da NFL, mas acabaram por ser eliminados na primeira ronda pelos Dallas Cowboys.

Em fevereiro de 2022, o 'quarterback' já tinha anunciado o final de carreira, mas cerca de um mês e meio depois, Brady voltou atrás na decisão e revelou que estava de volta aos relvados. Agora, diz que a retirada é "para sempre".

Tom Brady é o único jogador da NFL com mais de cinco títulos, foi eleito cinco vezes MVP (jogador mais valioso) da final, três vezes o MVP da NFL e possui ainda diversos recordes individuais, como o de mais passes para 'touchdowns'.





