Tom Brady iliba Kazee: «Os quarterbacks não devem lançar as bolas para áreas onde vão expor os colegas»

A polémica está instalada na liga de fufebol americano (NFL), depois do defesa dos Pittsburgh Steelers, Damontae Kazee (30 anos), ter sido suspenso até ao fim do campeonato e sem salário, por fazer um tackle com força excessiva ao wide receiver dos Indianapolis Colts, Michael Pittman Jr. (26), quando este estava a fazer uma receção, sem condições de se defender. Só que a lenda Tom Brady (46), 7 vezes campeão, não ficou indiferente ao pesado castigo e saiu em defesa de Kazee, criticando os quarterbacks por exporem os companheiros.





“Ninguém gosta de ver alguém lesionar-se, mas há lances onde a virilidade está acima da média. Os quarterbacks não devem lançar as bolas para áreas onde vão expor os colegas a incidentes. Os técnicos precisam de formar melhor os jogadores, os quarterbacks precisam analisar a cobertura e lançar as bolas para os lugares certos, e os defesas devem ir para as áreas recomendáveis. Culpar o defesa é errado. Precisamos de melhores jogadas dos quarterbacks. Os quarterbacks devem evitar que os seus wide receivers sejam castigados por causa das suas más decisões”, comentou Tom Brady, através das redes sociais.

Com o impacto no ombro de Kazee, Pittman Jr. sofreu uma concussão e acabou fora da partida, ganha pelos Colts (30-13). O agente de Kazee, Ron Butler, vai recorrer da suspensão.