Aguiar da Beira O' Meeting abre a época 2019 da Taça de Portugal Vitalis de Orientação Pedestre

De 25 a 27 de janeiro, Aguiar da Beira voltará a ser o centro da Orientação, abrindo a época 2019 Taça de Portugal Vitalis de Orientação pedestre da Federação Portuguesa de Orientação. Duas das três etapas do evento contam igualmente para o Ranking Mundial da Federação Internacional como ( World ranking event - WRE).O ABOM 2019 está incluído num projeto pioneiro em Portugal Oriented For Life que que tem como um dos objectivos o desenvolvimento da modalidade de Orientação no Concelho. Este projecto é maioritariamente financiado pela linha de valorização do interior do Turismo de Portugal e pretende ser mais um contributo para a valorização turística do território e promoção da economia local, ao mesmo tempo que proporciona condições para a prática de atividades ao ar livre e na natureza.Para Joaquim Bonifácio, presidente da Câmara de Aguiar da Beira, a realização deste evento desportivo em Aguiar da Beira "constitui mais um importante passo na afirmação do concelho como um território de excelência para a prática desta modalidade que atrai cada vez mais atletas e adeptos em Portugal e no mundo". Esta será a quarta vez que o Município recebe uma prova de elevada importância, e é com enorme sentido de responsabilidade que abraça este desafio, que representa mais um passo em direção ao Campeonato do Mundo de Juniores de Orientação Pedestre, que irá realizar-se no Concelho em 2021.A organização do evento estará a cargo do Clube de Orientação de Estarreja, Câmara Municipal de Aguiar da Beira e Federação Portuguesa de Orientação.25 janeiro - Prova de Sprint - WRE26 janeiro - Prova de Distância Longa27 janeiro - Prova de Distância Média - WRE