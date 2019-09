Cascais recebe etapa da Portugal City Race já a 5 de outubro

Cascais vai receber a próxima etapa da Portugal City Race já no próximo dia 5 de outubro. Esta será a primeira vez de Cascais nesta competição e também a estreia do CPOC na organização de etapas da Portugal City Race.De manhã, irá realizar-se uma etapa pontuável para a Taça de Portugal de Sprint, que privilegiará a zona histórica de Cascais e o Parque Marechal Carmona enquanto à tarde, no evento da Portugal City Race os atletas irão bastante mais longe correndo por vários bairros (Assunção, Torre, Fontaínhas, Outeiro da Vela) e parques (Ribeira do Mocho, parque dos Piratas, Pinhal do Rotários, etc) de Cascais.Para quem nunca fez orientação, o Clube Português de Orientação e Corrida (CPOC) terá técnicos disponíveis para ajudar todos os interessados a dar os primeiros passos nesta modalidade, tanto na etapa da manhã como na etapa da tarde.O Circuito Portugal City Race continuará ainda em Vila Real, no dia 20 de outubro e Figueira da Foz em 10 de novembro