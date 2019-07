Davide Machado e Marisa Costa candidatos a pódio nos mundiais de BTT

Davide Machado e a júnior Marisa Costa são as principais esperanças portuguesas na conquista de medalhas nos Mundiais de orientação em BTT, que se iniciam no domingo, em Viborg, Dinamarca.Davide Machado foi medalha de bronze em 2016 e medalha de ouro na Taça do Mundo em 2019 na distância longa, enquanto Marisa Costa foi vice-campeã da Europa em 2018.Portugal vai estar representado por David Machado, João Ferreira, Daniel Marques, Luís Barreiro, Paul Roothans, Susana Pontes e Ana Filipa Silva em elites, e por Marisa Costa, João Fonseca, João Mendonça e João Pastagem em juniores.A Federação Portuguesa de Orientação vai organizar o campeonato da Europa de 2020, Loulé.