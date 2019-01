Edição 2019 do circuito Portugal City Race começa em Barcelos

Barcelos vai receber a primeira etapa da 6ª edição do circuito Portugal City Race, numa organização dos Amigos da Montanha.O circuito passará também pelas seguintes cidades (Gondomar - 31 de março, Vila do Conde – 13 abril, Matosinhos – 14 de abril, Porto – 17 a 19 maio, Penafiel – 02 de junho, Leiria – 08 de junho, Alcobaça – 09 junho, Santo Tirso – 30 de junho, Viseu – 06 e 07 julho, Cascais – 05 outubro, Vila Real – 13 outubro, Figueira da Foz – 10 novembro)A McDonald’s Barcelos City Race, realiza-se a 20 de janeiro e será uma prova de orientação urbana aberta à população em geral, num mapa parcialmente renovado, que inclui Centro Histórico mas foi alargado até ao Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) e para sul até à margem do Rio Cávado.O evento vai utilizar a partida em massa no centro da cidade e os atletas vão percorrer as ruas e jardins da cidade. Na parte final haverá troca de mapa, deixando a escala 1:4000 e passando para a escala 1:1.000, onde percorrerão a parte mais divertida da prova com pontos de controlo muito próximos.Barcelos dará também inicio à Taça de Portugal de Orientação adaptada, com a realização em simultâneo da primeira etapa do ranking, da mais recente disciplina da Federação Portuguesa de Orientação.Além dos percursos de competição a McDonald’s Barcelos City Race propõe quatro percursos abertos com distância e níveis de dificuldade diferentes possibilitando a participação de todos onde se inclui um percurso turístico. Estes percursos poderão contar com o apoio de equipas de monitores para auxiliar todos os que não têm experiência desta modalidadeA McDonald’s Barcelos City Race é uma proposta desenhada para proporcionar aos barcelenses e aos visitantes uma bela jornada de desporto e lazer, num regresso do Circuito Portugal City Race à cidade de Barcelos.As inscrições nos percursos abertos poderão ser realizadas também no local do evento.