Finlândia e República Checa vencem em Cidral

Cidral, em Idanha-a-Nova, acolheu a segunda prova do Campeonato do Mundo de Orientação de Precisão (Estafetas), na qual as seleções da Finlândia, na Classe aberta, e da República Checa, na Classe Paralímpica, conquistaram as medalhas de ouro.Já a seleção espanhola conseguiu a medalha de prata na classe aberta, que passou a ser o seu melhor resultado de sempre num Campeonato do Mundo. Quanto a Portugal, ficou na 11.ª posição na Classe aberta e na 8.ª posição na Classe Paralímpica.Este sábado realiza-se a prova de TempO, a última do Campeonato do Mundo.1. Finlândia - 176 Pontos, 0 segundos2. Espana - 206 Pontos, 60 segundos3. GBR - 228 pontos, 0 segundos...11. Portugal (Inês Domingues, Edgar Domingues, João Pedro Valente) - 427 Pontos, 180 segundos1. República Checa - 650 pontos, 360 segundos2. Ucrânia - 739 pontos, 480 segundos3. Rússia - 827 pontos, 540 segundos...8. Portugal (José Leal, Júlio Guerra, Ricardo Pinto) - 1431 pontos, 900 segundos