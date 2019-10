Marisa Costa conquista prata no Europeu de Juniores de Orientação em BTT

A seleção Nacional de Orientação em BTT começou da melhor forma participação no Campeonato da Europa de Jovens e Juniores, que está a decorrer na Alemanha. A estrela do BTT Loulé, Marisa Costa esteve ao mais alto nível conquistando a medalha de prata com o tempo de 50:27 a 40 segundos da vencedora, adDinamarquesa Nikoline Splittorff. Pedro Peralta em M17 conseguiu o 9.º lugar com 37:29.1- Nikoline Splittorff - DEN 49:472- Marisa Costa - POR 50:273- Vilma Kralova - CZE 50:354- Annika Henriksen - DEN 52:375- Saara YliHietanen - FIN 52:556- Lucie Rudkiewicz - FRA 53:151- Armel Berthaud - FRA - 30:572- Noah Hoffmann - DEN - 32:533- Hannes Hnilica - AUT - 35:119- Pedro Peralta - POR - 37:2921- João Francisco - POR - 40:4125- Fábio Gonçalves - POR - 42:1132- Bernardo Rosa - POR - 48:25Do programa dos Europeus consta ainda:Sexta-Feira - Distância LongaSábado - EstafetasDomingo - SprintEm simultâneo começara esta sexta-feira a Taça do Mundo para os escalões de Elite