Medalha de Prata para Portugal no Campeonato Mundial de Orientação de Precisão

Realizou-se este sábado em Cidral e São Pedro de Vir à Corça, Idanha-a-Nova a prova de TempO.O evento de TempO é o mais inclusivo do Campeonato do Mundo, porque coloca os atletas da classe open e classe paralimpica em igualdade e a classificação é geral.Da parte da manhã realizou-se a qualificatória em Cidral e da Parte da tarde a final em S.Pedro de Vir-a-corça.A seleção Nacional alinhou com Inês Domingues, Edgar Domingues, João Pedro Valente e Cláudio Tereso.Dos 4 representantes Lusos só inês Domingues conseguiu o passaporte para a final ao conseguir a 11ª posição na sua série de qualificação com 334 segundos.A grande final em S.Pedro de Vir-a-corça consagrou Inês Domingues com a medalha de prata só perdendo para a favorita a Sueca (Marit Wiksell).A estrela Portuguesa que por duas vezes tinha conseguido diplomas (lugares nos seis primeiros de Europeus e Mundias) na prova de TempO, não desperdiçou a oportunidade de medalha num Mundial em terras Lusas com uma fabulosa medalha de Prata.1ª Marit Wiksell - SWE - 294 segundos2ª Inês Domingues - POR - 347 segundos3º Antti Rusanen - FIN - 368 segundos4º Pavel Ptacek - CZE - 380 segundos5º Tomas Lestinsky - UKR - 389 segundoshttp://wtoc2019.fpo.pt/