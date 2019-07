Paulo Palhinha e Raquel Ferreira venceram a Viseu City Race

A 4a edição do Viseu City Race, juntou este ano três centenas de participantes, de todas as idades e com variada experiência na modalidade. O evento, constituído por duas etapas de orientação pedestre, deixou mais uma vez os atletas surpreendidos pela capacidade organizativa do Clube de Orientação de Viseu – Natura. Com o apoio da Federação Portuguesa de Orientação, Município de Viseu e Freguesia de Viseu, a organização demonstrou a sua grande capacidade organizativa, oferecendo excelentes condições aos atletas e permitindo que todos saíssem satisfeitos.No sábado, na etapa a contar para a Taça de Portugal de Sprint, os grandes vencedores dos escalões de Elite foram Diogo Miguel do Ori-Estarreja e Tânia Covas Costa do .COM. Já no domingo, etapa rainha do evento que teve como centro do evento o Fórum Viseu, Raquel Ferreira do GD4C e Paulo Palhinha do CP Abrunheira foram os grandesvencedores dos escalões Seniores. Raquel Ferreira cimentou a liderança do Circuito Portugal City Race enquanto que Paulo Palhinha luta com Maikel Rodriguez pelo primeiro lugar do circuito.Mas o grande destaque deste evento vai para o elevado número de atletas inscritos em escalões abertos (mais de uma centena) e que experimentaram a orientação pela primeira vez. E o feedback não podia ser mais positivo. O desconhecido passou a "certamente que vou repetir a experiência".O Circuito Portugal City Race regressa só em Outubro com o Cascais City Race. Segue todas as atualizações do Clube de Orientação de Viseu – Natura e da Federação Portuguesa da Orientação em http://www.coviseu-natura.pt e http://www.fpo.ptSen M:1o Paulo Palhinha - CP Abrunheira – 52:222o Gil Serafim – OriMarão - 56:493o Luís Carlos - ADC – 57:144o Diogo Reis – GD4C – 1:00:565o Maksim Starykevich – Individual Bielorrússia – 1:02:14Sen F:1a Raquel Ferreira - GD4C - 44:012a Tânia Covas Costa - .Com - 46:193o Anabela André – OriMarão – 54:234a Zélia Viana - .COM – 58:235a Sofia Inácio – CMO Funchal - 1:01:08Open Curto - Alexei Spridonov - SRD - 26:14Open Médio – Jorge Barbosa – Ori-Primos - 26:19Open Longo – Rui Gomes - VRV 52:10Juvenis - Pedro Viana (GD4C) - 29:49 e Nadine Silva (GD4C) - 25:05Juniores – José Dinis (GD4C) - 41:21 e Ana Jorge (Ori-Estarreja) - 32:34Veteranos I – Nuno Ferreira (CPOC) - 37:50 e Helena Sousa (OriMarão) - 32:13Veteranos II – José Pedrosa (COALA) – 36:01 e Aida Correia (GD4C) - 33:49Veteranos III – Jorge Santos ( COALA) – 30:28 e Beatriz Leite (GD4C) – 1:10:12