Continuar a ler

Esta organização inclui além dos percursos abertos e de competição uma jornada inclusiva com a organização de uma etapa de Orientação adaptada, pontuável para a Taça de Portugal da Federação Portuguesa de Orientação desta nova disciplina.No dia 27 de maio a Associação Desportiva de Cabroelo (ADC) organiza a Penafiel City Race que irá estar associada a campanha solidária com o projeto CLR.O Galego Maikel Rodrigues e a minhota Tânia Covas Costa comandam o ranking no escalão principal com 200 e 197,1 pontos respetivamente.O circuito Portugal City Race continuará depois desta jornada com os seguintes eventos:Vila Real City Race - 17 junho - OrimarãoMatosinhos City Race – 1 julho – Grupo Desportivo 4 CaminhosViseu City Race – 7 e 8 de julho – Clube de Orientação de Viseu – NaturaFigueira da Foz City Race – 2 de setembro – Associação Desportiva do MondegoLeiria City Race – 21 de outubro – Clube de Orientação do CentroSetúbal City Race – 24 e 25 de novembro – Grupo Desportivo da União da AzóiaFunchal City Race – 8 e 9 de dezembro – Clube de Aventura da Madeira