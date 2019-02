Portugal O'Meeting já conta com 2562 participantes inscritos

De 1 a 5 de Março, realiza-se na Figueira da Foz a XXIV edição do mais emblemático evento de Orientação nacional. O Portugal O'Meeting terá este ano como clube organizador a Associação Desportiva do Mondego em parceria com o Município da Figueira da Foz e Federação Portuguesa de Orientação. A uma semana do evento, a organização já recebeu inscrições de 2562 participantes, sendo que 1891 são estrangeiros, provenientes de um total de 31 países.Os 3 primeiros posicionados do ranking mundial masculino (Olav Lundanes, Matthias Kyburz e Daniel Hubmann) marcam presença no evento entre os 216 atletas do escalão de Elite inscritos na prova. A Finlândia com 398, a Noruega com 212 , a Suíça com 187 e a Suécia com 183, são os países com mais inscritos a seguir a Portugal.Grande parte dos participantes, além da semana de competição na Figueira da Foz, permanecem em Portugal para realizarem campos de treino ou participam na semana seguinte em mais um evento da liga Mundial no Alto Alentejo. Em período de época baixa, estas atividades são autênticos balões de oxigénio para a economia local.O evento terá um programa arrojado, constituído por sete etapas.Programa:Dia 1 de março - Estafeta Sprint - Figueira da FozDia 2 de março - Distância Média - PalheirãoDia 2 de março - Sprint noturno - BuarcosDia 3 de março - Distância Média - QuiaiosDia 3 de março - PreO - QuiaiosDia 4 de março - Distância Média - QuiaiosDia 5 de março - Distância Longa - Quiaios