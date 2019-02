Prova de orientação traz à Figueira da Foz os três melhores atletas mundiais

Os três melhores classificados do ranking mundial participam na prova de orientação Portugal O'Meeting, que decorre na Figueira da Foz de 1 a 5 de março e conta com mais de 2.500 inscrições, anunciou este domingo a organização.Segundo o comunicado da organização, este é um "novo recorde de participação" no evento de orientação pedestre, que vai para a 24.ª edição, organizado pela Associação Desportiva do Mondego, com a parceria da Câmara da Figueira da Foz e a Federação Portuguesa de Orientação.Entre as 209 inscrições da categoria de elite para a prova, que conta com sete etapas, entre 'sprint', distância média e distância longa, além de uma tirada noturna, estão os três melhores atletas no ranking mundial: o norueguês Olvav Lundanes, número um do mundo, e os suíços Matthias Kyburz e Daniel Humann.