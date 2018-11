Setúbal City Race vai decorrer nos dias 24 e 25 de novembro

O Grupo Desportivo Unidos da Azóia organiza no dia 24 e 25 de Novembro a Setúbal City Race.O evento será constituído por uma etapa pontuável para o circuito Portugal City Race, uma etapa do desporto escolar e uma estafeta mista de sprint.A Setúbal City Race será a 12ª etapa do circuito depois do evento ter passado por Esposende, Braga, Porto, Aveiro, Vila das Aves, Penafiel, Vila Real, Matosinhos, Viseu, Figueira da Foz e Leiria.Depois da prova de Setúbal, realiza-se a etapa final do Circuito Portugal City Race, que será também a final do Circuito Europeu e onde já estão inscritos participantes de 22 países: A Funchal City Race, nos dias 8 e 9 de dezembro.