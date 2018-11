Tiago Romão e Beatriz Sanguino campeões nacionais de orientação pedestre

Tiago Romão, do Clube de Montanha do Funchal, e Beatriz Sanguino, do Clube Português de Orientação e Corrida, sagraram-se este domingo campeões nacionais de orientação, numa prova decisiva realizada com organização da Associação Desportiva do Mondego em parceria com o Município da Figueira da Foz, Junta de freguesia de Quiaios e Federação Portuguesa de Orientação.O evento foi constituído por uma prova de apuramento no sábado em que saíram vencedores Tiago Aires, do Clube de Montanha do Funchal, e Carla Saraiva, do Oriestarreja, e a grande final no domingo.Tiago Romão conquistou de forma brilhante o seu quarto título absoluto, deixando Pedro Nogueira e Diogo Miguel a 5:49 e 6:43 minutos, respetivamente, enquanto a jovem Beatriz Sanguino fez a sua estreia a vencer esta competição e logo com uma prova arrasadora para toda concorrência.O Clube de Orientação do Centro (COC) foi o clube mais forte em masculinos e femininos, levando para casa o título coletivo. Para a classificação coletiva contavam os 5 melhores resultados de cada final.1. Tiago Romão - CMo Funchal - 0:33:132. Pedro Nogueira - ADFA - 0:39:023. Diogo Miguel - Ori-Estarreja - 0:39:564. João Novo - .COM - 0:40:205. Rafael Miguel - Ori-Estarreja - 0:42:101. Beatriz Sanguino - CPOC - 0:36:162. Sara Roberto - COC - 0:44:463. Adelindina Lopes - COC - 0:45:124. Inês Pinto - GD4C - 0:46:445.Tânia Covas Costa - .COM - 0:49:56