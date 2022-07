Rússia e a Bielorrússia continuam suspensas das provas de hóquei no gelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Rússia e a Bielorrússia vão continuar suspensas de todas as competições de hóquei no gelo, devido à ação militar na Ucrânia, já que o comité disciplinar independente da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) indeferiu o seu recurso.

O organismo argumenta que a decisão punitiva de 28 de fevereiro "não foi uma sanção, mas uma política de segurança" e que tinha "autoridade" para a implementar "em conformidade com os estatutos".

Além de não participar em provas internacionais, de clubes e seleções, a Rússia também perdeu a organização do campeonato do Mundo de 2023, bem como os mundiais jovens da modalidade, também no próximo ano.

Estas organizações foram retiradas "com base nas preocupações legítimas pela segurança e liberdade de movimento dos jogadores, adeptos, espetadores e órgãos de comunicação social". Rússia e Bielorrússia, que apoiou política e logisticamente o vizinho na invasão, podem ainda recorrer destas decisões para o Tribunal Arbitral do Desporto.