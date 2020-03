Xadrez: Federação internacional interrompe Mundial

O Torneio de Candidatos, que irá apurar o xadrezista a desafiar, em dezembro no Dubai, o título mundial, pertencente ao norueguês Magnus Carlsen, foi interrompido esta quinta-feira, quando se deveria disputar a oitava sessão.





A decorrer em Ekaterimburgo, na Rússia, a competição era o único evento desportivo, com a elite, que estava ativo no Planeta, mas a Federação Internacional (FIDE) resolveu que não haviam condições para a sua continuidade, prevista até 3 de abril.A prova já estava com um ambiente tenso devido ao receio do coronavírus, mas a suspensão do tráfico aéreo na Rússia veio precipitar o desfecho: "A FIDE não poderia manter o torneio sem garantias que jogadores e oficiais pudessem regressar a tempo e de forma segura às suas residências", considerou o russo Arkady Dvorkovich, prometendo reatar a competição quando a pandemia do Covid-19 estiver debelada.Em termos desportivos, a FIDE sublinha que os resutados das sete rondas disputadas mantêm-se válidas, faltando a realização de outras tantas sessões.Na classificação comandam, com 4,5 pontos, o russo Ian Nepomniachtchi e o francês Maxime Vachier-Lagrave, que foi repescado após o azeri Teimur Radjabov se ter recusado a jogar por causa da ameaça do novo coronavírus.Seguem-se o norte-americano Fabiano Caruana, o holandês Anish Giri, o chinês Wang Hao e o russo Alexander Grischuk (3,5), cerrando o quadro o chinês Ding Liren e o russo Kirill Alekseenko (2,5).