Ana Catarina Nogueira e Filipa Mendonça acentuaram o seu bom momento de forma e venceram o Open Hospital de Santa Maria – que contou com quase duas centenas de duplas. Foi a 5ª vitória em cinco torneios para esta dupla em provas do circuito nacional este ano. Desta vez, na final de F1 defrontaram a dupla Ana Sofia Gonçalves/Inês Conde e venceram por 6-2 e 6-1. Na categoria de M1, Diogo Schaefer e Cristian Gutierrez venceram Francisco Neves e João Bastos por 6-4, 2-6 e 6-1. No 1º Open GR Padel Maristas, que contou com 64 pares inscritos, na categoria de M1, Rui Mena e Tomás Mendes sagram-se vencedores frente a Pedro Alves/Francisco Ferrão e somaram 2.500 pontos para o ranking. No Open Juvenil CS Marítimo, João Sousa/Matias Gomes venceram em sub-14, num dia que contou ainda com circuito de veteranos em Torres Novas.