Ana Catarina Nogueira eliminada nas meias-finais do Open de Menorca

A portuguesa Ana Catarina Nogueira e a parceira espanhola Paula Josemaría perderam este sábado nas meias-finais do Open de Menorca, torneio do World Padel Tour (WPT), frente às gémeas Maria José Alayeto e Maria Pilar Alayeto, por duplo 6-3.





A dupla luso-espanhola, a disputar pela quinta vez esta temporada umas meias-finais de um torneio do circuito mundial, não foi capaz de superar as antigas líderes do ranking WPT, que garantiram assim a qualificação para a primeira final este ano.Depois de eliminar nos quartos de final Elisabet Amatriaín e Patricia Llagun, a dupla quarta cabeça de série, a jogadora portuguesa, número oito da hierarquia mundial, e a jovem parceira, de 22 anos, despediram-se do Open de Menorca diante das irmãs Alayeto, que bateram na ronda anterior Marta Marrero e Ari Sánchez, a dupla que lidera o 'ranking' mundial.