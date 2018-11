Ana Catarina Nogueira: «Espero que este título seja importante para o padel português»

Ana Catarina Nogueira, a fazer dupla com a jovem argentina Delfina Brea, tornou-se este domingo na primeira portuguesa de sempre vencer um torneio do World Padel Tour, no Challenger Arroyo de la Encomienda, em Espanha.Nogueira e Brea, 21.ª e 22.ª do 'ranking' mundial, respetivamente, a beneficiarem do abandono de Carolina Navarro e Cecilia Reiter no final do primeiro set, que a dupla luso-argentina tinha vencido por 6-2."É muito especial, vai tornar-se numa semana inesquecível por ser o primeiro título. Apesar de eu já procurar há muito uma vitória no WPT, a cada ano tem sido mais difícil, o nível subiu, há muitas profissionais e nós levamos anos de desvantagem, em termos de condições e apoios. Feliz pela conquista, pelo nível e espero que este título seja importante para dar um impulso ao padel português", confessou em declarações aA padelista de 40 anos segue agora para Murcia, para mais uma prova do WPT.