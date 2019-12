Ana Catarina Nogueira vai mudar de parceira

Ana Catarina Nogueira, melhor padelista portuguesa de todos os tempos e atual nº 6 do ranking mundial, vai voltar a trocar de parceira na ressaca da melhor época da sua vida ao lado da jovem espanhola Paula Josemaría, de 22 anos.

Nogueira, que aos 41 anos entrou no top 10 pela primeira vez, conquistando pelo caminho o prestigiado Master de Madrid, confirmou a separação publicamente. "Quero desejar-lhe a melhor das sortes nos novos desafios. Foi um ano de sonho", assumiu a portuense, que mereceu palavras bonitas de Josemaría. "Uma temporada inesquecível. Toda a sorte para Ana Catarina", assumiu a jovem, que deverá nos próximos dias confirmar que a sua nova parceira é... a compatriota Marta Marrero, nada mais, nada menos do que a líder do ranking mundial.

Já ‘Nogui’ deverá voltar a fazer parceria em 2020 com a argentina Delfina Brea, com quem em 2018 conquistou o primeiro título WPT da sua carreira – e da história do padel português. Delfina também fez uma boa época e atualmente ocupa o 12º posto do ranking mundial.

No sector masculino, muitas trocas, com duas das melhores duplas do Mundo a desfazerem-se: os espanhóis Paquito Navarro e Juan Lebrón (1ºs) vão deixar de jogar juntos, tal como o espanhol Ale Galan (3º) e o brasileiro Pablo Lima (6º), campeões do Portugal Padel Master de setembro.