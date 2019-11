Ana Catarina Nogueira volta a disputar uma meia-final do World Padel Tour

A jogadora portuguesa Ana Catarina Nogueira assegurou esta sexta-feira, ao lado da espanhola Paula Josemaría, a presença nas meias-finais do Open de Córdoba em padel, após a vitória diante Verónica Virseda e Cármen Villalba, por 7-5, 6-7 e 6-2.

Graças ao triunfo frente ao par espanhol em três sets, Ana Catarina Nogueira, sexta colocada no ranking mundial, e Paula Josemaría, sétima classificada na mesma hierarquia, garantiram a presença nas meias-finais de seis dos últimos oito torneios do World Padel Tour, desde que foram finalistas no Open da Suécia, em junho.

Na discussão pelo acesso à final, a dupla luso-espanhola vai defrontar Marta Marrero e Marta Ortega, cabeças de série número um e que já conquistaram seis títulos esta temporada