Ana Nogueira diz que regresso do padel exige preparação de um mês

A jogadora portuguesa de padel Ana Catarina Nogueira assumiu esta segunda-feira precisar de um mês de preparação antes de voltar a competir, no dia em que treinou novamente ao ar livre, após o confinamento causado pela pandemia de covid-19.

A melhor atleta portuguesa no 'ranking' do World Padel Tour (WPT) - nona classificada - aproveitou as medidas de desconfinamento do Governo que entraram hoje em vigor para treinar de novo no seu clube, a Quinta de Monserrate, em Matosinhos, mas admitiu que precisa de, pelo menos, trabalhar um mês no campo, até estar apta para a competição.

"Para voltarmos aos torneios, seria necessário pelo menos um mês para treinarmos situações de campo, a técnica individual e em dupla, a tática. Após um mês de treino, os primeiros torneios seriam mais de adaptação e de procurar o ritmo", explicou a atleta à Lusa.

Como o padel foi incluído na lista de desportos individuais ao ar livre, apesar dos encontros serem realizados em duplas, a antiga tenista passou a fazer treinos físicos e treinos específicos da modalidade a partir de hoje, frequentando as instalações do clube em horários "sem gente" e mantendo "cuidados da distância" e de "desinfeção das mãos e das sapatilhas"

Ana Catarina Nogueira disse ainda ter aproveitado o período no qual Portugal esteve sob estado de emergência, entre 17 de março e 03 de maio, para "fazer uma segunda pré-temporada" para 2020, exclusivamente baseada em treino físico, depois de "algumas lesões" terem condicionado a preparação original da época, em janeiro.

"Tentei, juntamente com o meu preparador físico, fazer um plano mais alargado para não perder a forma física, a força e os índices musculares. Os treinos decorriam em casa e eram físicos, com material que fui arranjando: pesos, halteres, bicicleta, corda, elásticos, barreirinhas e caixas para salto. Fazia um treino por dia de duas horas e meia ou dois, de manhã e de tarde", descreveu.

Apesar da Federação Portuguesa de Padel ter apontado o regresso dos torneios para junho e da WPT ter avançado julho como hipótese para a retoma, a atleta natural do Porto realçou que é muito difícil saber quando vai competir de novo, até porque Espanha, país das oito atletas mais bem cotadas do circuito, está "mais atrasada" no processo de desconfinamento.

Vencedora do Madrid Master, em 2019, Ana Catarina Nogueira frisou que a atual situação em Espanha também a afeta, por não saber quando pode treinar de novo com a argentina Delfina Brea Senesi (número 12 do WPT), atleta com quem faz dupla, radicada em Madrid.

"Temos falado por videochamada, juntamente com o treinador que acompanha a dupla, o Gustavo Pratto, radicado em Espanha. Temos feito algumas reuniões por videochamada, para também saber como é que cada uma está a viver esta situação e como é que cada uma tem treinado. A questão dos treinos de conjunto ainda é uma incógnita", reconheceu.

Depois do cancelamento do Vigo Open (Espanha), que iria decorrer entre 23 e 29 de março, e do adiamento dos torneios de Estocolmo (Suécia) e Valladolid (Espanha), a jogadora portuense admitiu que é difícil "estar a traçar grandes objetivos a nível de torneios e de 'ranking'" para 2020.

