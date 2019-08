Ana Nogueira perde final do Mijas Open

A portuguesa Ana Nogueira e a espanhola Paula Josemaría perderam este domingo na final do Mijas Open em padel frente a Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, que conquistaram o quarto título da temporada.A jogadora natural do Porto (16.ª colocada no ranking mundial) e a jovem espanhola (19.ª), de 22 anos, foram derrotadas em dois sets frente à dupla número dois do mundo, pelos de 6-3 e 6-4, numa final pautada por muitos erros de ambas as partes."Foi uma final de altos e baixos, com mais erros não forçados do que nos encontros anteriores. Houve alguma falta de inspiração e faltou-nos consistência. Mesmo assim foram apenas dois breaks, um em cada set, que fizeram a diferença", resumiu Ana Nogueira, em declarações à agência Lusa.Naquela que foi a segunda final da época da dupla luso-espanhola, a número um nacional, além de confessar ter faltado "um pouco de segurança", admitiu ter sentido "nervos e ansiedade" diante Salazar e Sánchez, que disputaram a sétima final este ano."Mesmo assim foi um encontro resolvido nos detalhes. Além disso, estávamos um pouco incomodadas, porque hoje havia mais vento e tivemos dificuldades nas bolas altas", explicou.Apesar de se mostrar "triste pela derrota", porque não gosta de perder, "muito menos numa final", em que "ambicionava conquistar o título", Ana Nogueira defendeu a necessidade de retirar o positivo daquele "que foi um grande torneio" da dupla sensação da temporada do World Padel Tour.