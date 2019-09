Ana Nogueira segue para os quartos no Cascais Padel Masters

Ana Catarina Nogueira e a sua parceira espanhola, Paula Josemaría, garantiram hoje a qualificação para os quartos de final do Cascais Padel Masters, enquanto Miguel Oliveira e Christian Fuster perderam diante a dupla número um mundial.Num duelo que colocou frente a frente duas portuguesas, Ana Catarina Nogueira e a jovem Paula Josemaría, de 22 anos, conseguiram levar a melhor diante Sofia Araújo e Maria Virgínia Riera, vencendo por 6-3 e 6-1."Era um encontro que dava acesso aos quartos de final e era importante entrar bem e jogar concentradas. Acho que conseguimos fazer isso, do princípio ao fim. No primeiro 'set' tivemos um período de adaptação ao jogo das adversárias e às condições, mas no segundo 'set' ganhámos vantagem mais rapidamente", comentou a número um nacional e oitava colocada no 'ranking' do World Padel Tour (WPT).Depois do "nível alto, ritmo forte e muita consistência", num encontro com o "apoio do público dividido, como é normal", a atleta natural do Porto e a esquerdina de Cáceres (12.ª WPT), que venceram o Madrid Master há pouco mais de uma semana, vão defrontar Marta Marrero e Marta Ortega, líderes da hierarquia mundial."Será um encontro muito difícil, uma batalha. Vamos ter de lutar muito, correr muito, mas já lhes ganhámos uma vez e vamos fazer tudo para sair com a vitória", garantiu Nogueira.Tal como Ortega e Marrero, que eliminaram Alix Collombon e Nicole Traviesa, por duplo 6-2, as quatro duplas primeiras cabeças de série asseguraram a continuidade na prova, que está a decorrer nos Jardins do Casino Estoril.Na competição masculina, Miguel Oliveira não teve uma jornada tão bem sucedida. O jogador português (56.º WPT) e o parceiro Christian Fuster (59.º WPT) acabaram eliminados pelos argentinos Maximiliano Sanchéz e Sanyo Gutierréz num duelo extremamente equilibrado e só decidido em três partidas, pelos parciais de 6-3, 6-7 e 3-6.Após a vitória na primeira ronda ante Javier Vázquez e Adrian Antelo, Oliveira e o espanhol Fuster despediram-se nos oitavos de final do Cascais Padel Master frente à dupla número um mundial, que vai agora medir forças com Franco Stupaczuk e Matías Díaz.À semelhança de Sanchéz e Gutierréz, todas as restantes duplas favoritas asseguraram a qualificação para os quartos de final do evento português.