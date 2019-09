Ana Nogueira vence e garante terceira final no Madrid Master

A portuguesa Ana Catarina Nogueira e a parceira Paula Josemaría venceram este sábado as espanholas Ariana Sánchez e Alejandra Salazar, a dupla número dois do circuito mundial de padel, para alcançar a terceira final esta temporada no Madrid Master.Num duelo que se antevia equilibrado e muito disputado, a jogadora natural do Porto e 12.ª colocada no ranking do World Padel Tour (WPT) e a jovem espanhola (17.ª) não entraram bem, sofrendo um break cedo e um segundo no quinto jogo, mas conseguiram protagonizar a reviravolta e selar a vitória em três sets, com parciais de 1-6, 7-6 e 7-6, em três horas e sete minutos.Depois de Salazar (2.ª WPT) e Sánchez (4.ª), que venceram três dos últimos cinco torneios, alcançarem um triunfo confortável no primeiro parcial, a dupla luso-espanhola chegou ainda a estar em desvantagem no segundo set (1-4), altura em que ganhou novo impulso e partiu para a bem-sucedida recuperação.Graças a um jogo mais agressivo, intenso e assertivo, Ana Nogueira e Paula Josemaría, de 22 anos, vão disputar, pela terceira vez nas últimas quatro semanas, mais um título de um torneio do WPT, desta feita com as vencedoras do embate entre Elisabet Amatriaín/Patrícia Llaguno e Marta Marrero/Marta Ortega, a dupla número um do mundo e campeã em dois dos últimos três torneios do circuito mundial.