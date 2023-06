O Campeonato Nacional de Padel arranca dia 7 e termina a 11 de junho. A competição terá lugar em Lisboa, irá contar com a participação de mais de 800 atletas e atribuirá o título nacional de todas as categorias.De acordo com o comunicado da Federação Portuguesa de Padel, o evento contará com a participação de quatro clubes e terá como sede o Rackets Pro do Estádio Universitário de Lisboa, que estará devidamente equipado com um court central que servirá de palco às principais finais.Dado o crescimento da modalidade em anos recentes, a edição deste ano vai estrear um novo modelo de organização que tem como intuito "elevar o nível de visibilidade das principais provas nacionais de padel", deste modo contribuindo para a sua divulgação.Entre os atletas que estarão presentes, a Federação Portuguesa de Padel destaca Sofia Araújo, Ana Catarina Nogueira, Miguel Oliveira, Afonso Fazendeiro, Pedro Araújo e Miguel Deus.