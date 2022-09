Cascais Open’2022 decide hoje vencedores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O CascaisOpen’2022 chega hoje ao fim, com a atribuição dos títulos masculinos e femininos. Nos jardins do Casino do Estoril, quatro duplas vão lutar pela vitória nesta prova pontuável para o World Padel Tour.

Em masculinos, o título será decidido entre os argentinos Agustín Tapia/Sanyo Gutiérrez e os espanhóis Juan Lebrón/Alejandro Galán. Já em femininos, defrontam-se duas duplas do país vizinho: Marta Ortega/Bea González e Paula Josemaría/Ariana Sánchez.

Nas meias-finais, destaque para o triunfo de Ortega/González sobre a dupla número um mundial, também espanhola, Gemma Triay/Alejandra Salazar, num jogo só decidido no tie-break, por 7-5, 5-7 e 7-6 (2).