Diogo Fleming: «Parceria faz todo o sentido continuar»

A Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, voltou este ano a receber uma etapa, depois de o ano passado também se ter associado ao evento. Desta vez, teve a honra de ser palco da jornada inaugural.

Diogo Fleming, gestor do clube Top-Padel situado na Quinta do Fojo, mostrou-se muito satisfeito com o evento e com vontade de aumentar a regularidade do mesmo. "O balanço de uma forma geral é muito positivo, os inscritos adoraram a dinâmica do evento, que junta o padel a uma vertente social, proporcionada pelo convívio da comida e bebida", disse-nos.

Faz, por isso, todo o sentido manter a aposta no Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. "A parceria entre dois dos clubes com mais destaque no país, Top-Padel e Rackets Pro, juntamente com o Record fazem deste circuito uma combinação perfeita. Da nossa parte consideramos que esta é uma parceria que faz sentido continuar por muitos anos e acho que até poderá crescer, por exemplo para eventos com a duração de um fim-de-semana e passar a acontecer várias vezes por ano".