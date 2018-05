Continuar a ler

No Oeiras Ladies Open, um importante torneio que deu qualificação para a Ladies Padel Nations Cup, o domínio de Ana Catarina Nogueira e Filipa Mendonça continuou! Na final de F1, frente a Sofia Araújo e Leninha Medeiros, venceram por 6-3/6-2 e garantiram o seu lugar na Ladies Padel Nations Cup. Destaque também, para a dupla vitória da dupla Marta Lampreia e Rita Barros, que sagraram-se vencedoras nas categorias de F2 e Veteranos +35 Femininos.No II Open de Padel de Pombal, as duplas Pedro Nunes/Paulo Mateus e João Pereira/Hélder Sousa venceram as categorias de M2 e M3, respetivamente.Lista de Resultados:VI Summer Open ValténisCategoria Vencedores FinalistasM1 Diogo Rocha/Antonio Luque Diogo Schaefer/Aris PanitiotisM2 Alejandro Otero/Fábio Gomes Afonso Fazendeiro/João AmbrósioM3 Nuno Fezas Vital/Rui Fonseca Luis Cunha/Miguel PraganaM4 Delfim Machado/Miguel Navarro Fernando Romano/Omar HassanVeteranos +35 Masculinos Nuno Mateus/José Fernandes Pedro Mendonça/Marco CoelhoVeteranos +45 Masculinos Diogo Mendonça/Marco Perestrelo Afonso Themudo/João Martins SilvaOeiras Ladies OpenCategoria Vencedores FinalistasF1 Ana Catarina Nogueira/Filipa Mendonça Sofia Araújo/Leninha MedeirosF2 Marta Lampreia/Rita Barros Catarina Mota/Ana DizF3 Ana Trindade/Liliana Jesus Inês Diogo/Dina EvtushenkoVeteranos +35 Femininos Marta Lampreia/Rita Barros Justine Jenkins/Teresa FrazãoII Open de Padel de PombalCategoria Vencedores FinalistasM2 P edro Nunes/Paulo Mateus João Almeida/João SoaresM3 João Pereira/Hélder Sousa João Carmo/Paulo Conceição