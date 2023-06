Dupla Miguel Oliveira/Afonso Fazendeiro conquista bronze nos Jogos Europeus

Miguel Oliveira e Afonso Fazendeiro conquistarem esta tarde a medalha de bronze no torneio masculino de padel dos Jogos Europeus, em Cracóvia, na Polónia.Os portugueses derrotaram os italianos Cremona e Casseta, com os parciais de 6-7, 7-5 e 6-0.Esta é a nona medalha para as cores nacionais, a terceira de bronze, no evento multidesportivo.