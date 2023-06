Dupla portuguesa e o bronze: «No 2.º set fomos melhores a servir e mais competitivos a responder»

A dupla Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira, que hoje conquistou a medalha de bronze na prova de pares do padel dos Jogos Europeus, apontou o segundo set como decisivo no triunfo por 2-1 sobre os adversários italianos.

"No segundo set acabámos por ser melhores a servir e mais competitivos a responder e o Afonso no final demonstrou muita maturidade, muita vontade, conseguiu ser o timoneiro deste barco e foi o primeiro a acreditar que podíamos dar a volta", elogiou Miguel Oliveira, em declarações à Lusa.

Na praça central de Cracóvia, Simone Cremona e Marco Cassetta venceram o set inaugural por 7-6 (8-6), contudo, os lusos igualaram com um 7-5, ao conseguirem o primeiro 'break' do desafio, impondo-se posteriormente na 'negra' por 6-0, já com um adversário limitado fisicamente.

"O jogo estava muito equilibrado, quem servia tinha vantagem, estava a dominar os jogos de serviço. Sentia que os italianos estavam mais confortáveis no serviço do que nós e, se calhar por isso, conseguiram ganhar mais pontos no 'tie-break', no qual depois de termos recuperado de 3-6 para 6-6 aquela decisão da arbitragem não ajudou, mas faz parte da vida. O desporto é assim, às vezes nem sempre é justo, mas é preciso lutar", completou.

No 'tie-break' do primeiro set, com 6-6, o juiz espanhol validou, aparentemente mal, um ponto para os transalpinos (a bola tocou na parede antes do chão), que ficaram na frente e fecharam em 8-6, fazendo o 1-0 com 7-6.

"No terceiro jogo fomos buscar um 40-0 no serviço deles para fazer um 7-5 quando tudo fazia prever que fosse novo 'tie-break'. Aí conseguimos grande vantagem psicológica. Os italianos também se foram abaixo no segundo jogo do terceiro set, pois um deles torceu um bocadinho o pé e baixaram moralmente. A partir daí, não largámos o 'osso'", completou.

Afonso Fazendeiro foi decisivo no primeiro break do encontro que permitiu o 7-5 e o empate 1-1, contudo, recorda que o jogo é a dois e que a "confiança plena" no seu companheiro foi decisiva para o êxito.

"No segundo set, depois do que aconteceu (decisão do árbitro no 'tie-break do primeiro jogo), começou a crescer algo em mim que não gosto, mas que às vezes é preciso, uma raivazinha interior, e isso alimentou depois para o lado positivo e levou-nos aos dois a jogar melhor e melhor", congratulou-se, admitindo que entrou no desafio "bastante nervoso e tenso".

O atleta de 25 anos quer "continuar a ganhar por Portugal" e agradeceu ao companheiro de equipa de 35 anos "tudo" o que lhe tem ensinado nestes anos de padel, confessando que não havia melhor parceiro para celebrar este bronze em Cracóvia.

Portugal soma agora nove medalhas nos Jogos Europeus, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, tendo o padel se juntado hoje à canoagem (quatro pódios), ao atletismo (três) e ao karaté (um) no medalheiro nacional.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.