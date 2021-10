Dupla portuguesa histórica em Albacete

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo conquistaram ontem o primeiro título do World Padel Tour (WPT) como dupla, ao vencerem o Challenger de Albacete, frente às espanholas Carmen Goenaga e Bea Caldera.

É a primeira vez que um torneio do WPT é ganho por uma dupla totalmente nacional, depois de Ana Catarina Nogueira já ter conquistado duas provas com parceiras estrangeiras: o Madrid Masters, em 2019, e o Challenger de Arroyo de la Encomienda, em 2018.

Depois de assegurarem a primeira final do Wordl Padel Tour a jogarem juntas, as portuguesas precisaram de intensos três sets, com os parciais de 6-3, 6-7(8) e 6-3, para levarem de vencida as adversárias, também estreantes em finais no circuito mundial, ao cabo de duas horas e meia de encontro. A explosividade de Araújo e a experiência de Nogueira fizeram toda a diferença num encontro de grande nível e equilíbrio e nunca foram abaixo emocionalmente mesmo depois de perderem um segundo set muito duro e quando jogavam na casa das adversárias.

"Emocionada! Pelo regresso aos títulos internacionais!", escreveu Ana Catarina Nogueira nas redes sociais. "Final de grande nível, disputadíssima, grandes pontos, lutamos muito e ganhamos! Enormes", rematou ainda a portuguesa, agradecendo por fim "tantas mensagens, tanto apoio, tanto carinho" que a dupla foi recebendo.