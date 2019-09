Finais do Cascais Padel Master adiadas por questões de segurança

As finais do Cascais Padel Master foram adiadas para segunda-feira devido à humidade que se fez sentir nos Jardins do Casino Estoril, onde está a decorrer o torneio do World Padel Tour, colocando em causa a segurança dos jogadores.





O espanhol Ale Galán e o seu parceiro brasileiro Pablo Lima estavam a vencer, por 5-3 no primeiro 'set', diante os argentinos Juan Tello e Federico Chingotto, que por sua vez estão a jogar a sua primeira final, quando foi anunciada a suspensão do encontro, por motivos de segurança, e o respetivo adiamento para segunda-feira a partir das 12:00.A final feminina, a ser disputada por Marta Marrero/Marta Ortega e Ari Sánchez/Alejandra Salazar, a lutar pela liderança do 'ranking' mundial, será realizada logo após o final do encontro da competição masculina.