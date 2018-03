Continuar a ler

Gervásio foi 11 anos campeão brasileiro e número um do Brasil e ficará ao serviço da Federação até ao final do ciclo olímpico (2020) e será o primeiro selecionador nacional de padel a tempo inteiro."Ainda a passar pelo período de obtenção de visto e outras formalidades, esperamos poder contar com a sua presença em Portugal, a partir do dia 1 de abril", acrescentou a FPP.O treinador é contratado depois de não haver renovação com o treinador Juan Rodriguez, que conduziu Portugal a vice-campeão europeu de equipas feminino e masculino.A seleção nacional de padel vai participar no Mundial de 2018, no Paraguai.