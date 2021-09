Líderes do ranking mundial disputam final do Cascais Padel Master

Juan Lebrón e Ale Galán, líderes do 'ranking' mundial, apuraram-se este sábado para a final do Cascais Padel Master, nos Jardins do Casino Estoril, onde Marta Ortega e Marta Marrero discutirão o troféu feminino com Ariana Sánchez e Paula Josemaría.

Numa jornada dedicada às meias-finais masculinas e femininas, os argentinos Federico Chingotto e Juan Tello, a jogar juntos desde 2016, foram os primeiros a assegurar o regresso ao jogo decisivo do torneio português do World Padel Tour (WPT), repetindo a presença de 2019, ao derrotarem o compatriota Martin Di Nenno, número 11 mundial, e o seu parceiro espanhol Paquito Navarro, oitavo colocado, por 6-3 e 7-5.

Graças à sintonia e exibição sólida, os dois jovens, que partilham o nono lugar da hierarquia do WPT, garantiram uma vaga na final, a ser disputada domingo, e um encontro com a dupla número um do mundo, Juan Lebrón e Ale Galán.

Frente aos argentinos Luciano Capra e Maximiliano Sánchez, que chegou a ser assistido a meio do segundo 'set' (2-1), para medir a tensão, por não se sentir bem, os dois jogadores residentes em Madrid, quatro vezes finalistas esta temporada e três vezes campeões, não deram grandes chances e fecharam a contenda com os parciais de 6-4 e 6-1.

Na competição feminina, a primeira dupla a assegurar a passagem à final foi Marta Marrero e Marta Ortega, que, após eliminarem Delfina Brea e Tamara Icardo, por duplo 6-3, vão tentar vingar a derrota sofrida na final de 2019, na altura diante de Ariana Sánchez e Alejandra Salazar.

Na luta pelo título do Cascais Padel Master, a número nove e 10.ª colocadas na hierarquia WPT vão enfrentar novamente Ariana Sánchez (terceira WPT) e a esquerdina Paula Josemaría, sua nova parceira, que afastaram neste sábado Lucía Sainz e Beatriz González, por 6-2 e 6-1, para disputarem a sua sexta final da época.