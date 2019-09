Lima/Galán e Marrero/Ortega conquistam Cascais Padel Master

Pablo Lima e Ale Galán venceram esta segunda-feira a final masculina do Cascais Padel Master, nos Jardins do Casino Estoril, enquanto Marta Marrero e Marta Ortega conquistaram o troféu feminino e conservaram a liderança do 'ranking' mundial.O esquerdino brasileiro Pablo Lima e o parceiro espanhol Ale Galán somaram o terceiro triunfo da temporada enquanto dupla, ao baterem na final do evento português do World Padel Tour (WPT) os argentinos Juan Tello e Federico Chingotto, por duplo 6-4.Depois de ter sido suspensa no domingo, por motivos de segurança, devido à humidade que caiu nos Jardins do Casino Estoril, a discussão pelo título foi retomada hoje às 12:00, quando o marcador era favorável a Lima e Galán.Tello e Chingotto, a disputar a primeira final de um evento do WPT, ainda tentaram contrariar o favoritismo da dupla número três do mundo, mas sofreram dois 'breaks' de entrada no segundo parcial e não conseguiram levar o encontro a terceiro set'.Na final feminina, e além da vitória, estava em jogo a liderança do 'ranking' WPT. Face a Alejandra Salazar e Ari Sanchéz, a dupla número dois mundial, Marta Marrero e Marta Ortega foram mais forte, vencendo em dois 'sets', com os parciais de 7-5 e 6-3.A vitória no Cascais Padel Master foi a sexta da época para Marrero e Ortega.