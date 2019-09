Marcelo felicitou Ana Nogueira

Ana Catarina Nogueira, ‘fresca’ do maior título da sua carreira, há semana e meia em Madrid, entrou ontem a ganhar no Cascais Padel Master, que está a ser jogado até domingo nos jardins do Casino Estoril.

A portuense de 40 anos, acompanhada da parceira Paula Josemaría, derrotou na primeira ronda as portuguesas Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro, por 6-2 e 6-3.

A portuguesa contou que nos últimos dias tem sido muito felicitada pelo seu bom momento, até pelo... Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Fiquei extremamente contente por ter recebido uma mensagem do Presidente da República, do Gabinete da Presidência. É sempre fantástico. Recebi também uma mensagem do Parlamento português. Essas foram as duas mais significativas", contou.

‘Nogui’ defronta nos ‘oitavos’ a portuguesa Sofia Araújo e a espanhola María Virgínia Riera, num duelo que garante uma portuguesa nas meias-finais.

Na competição masculina, o português Miguel Oliveira está na segunda ronda, ao lado do espanhol Christian Fuster. Ontem bateram os espanhóis Javier Martínez e Adrian Blanco por 6-4, 4-6 e 6-4 e hoje defrontam os líderes do ranking WPT.