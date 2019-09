Masters em Lisboa

A maior competição de padel social em Portugal vai realizar nos dias 14 e 15 o seu Masters Final nas pistas do Rackets Pro EUL, em Lisboa.

O evento vai reunir os vencedores de todas as Ligas PadelBox espalhadas pelo país – Algarve, Cascais, Centro, Évora, Feminina Lisboa, Leiria, Lisboa, Santarém e Porto – nas diferentes categorias, contando ao todo com 180 jogadores, que vão jogar entre si e decidir os verdadeiros Masters de cada categoria.

O Masters terá uma forte componente ambiental, com a abolição do plástico descartável e a aposta em copos e garrafas de água reutilizáveis para jogadores e público nas bancadas.

Esta liga amadora é um dos impulsionadores da modalidade em Portugal, envolvendo mais de 2.800 jogadores anualmente, e disputa-se em 60 clubes de Porto, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Santarém, Cascais, Oeiras, Lisboa, Setúbal e Évora, tendo a cada ano três edições e um Masters. Envolve atletas dos 12 aos 70 anos, com uma forte presença feminina, que representa cerca de um terço dos jogadores.

Rui Pimenta, sócio fundador e CEO da PadelBox, refere que "o segredo da competição reside no seu cariz social e informal, indo ao encontro do perfil e ambição do jogador de padel em socializar e evoluir no seu jogo".