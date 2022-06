Nuno Petronilho: «Convívio que junta o padel à parte social»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O clube Star Padel de Coimbra foi uma das novidades deste ano quanto aos locais que receberam as etapas. Foi a segunda, de cinco ocasiões, levando também o evento mais para o interior do país, depois de em 2021 ter ficado confinado a Vila Nova de Gaia e Lisboa.

Nuno Petronilho, responsável pelo complexo de Coimbra, deixou rasgados elogios à organização na hora de fazer um balanço da parceria. "É extremamente positivo, foi um convívio fantástico a juntar o padel à parte social o que define bem esta modalidade", começou por nos dizer, para depois afirmar que a conjugação de esforços entre todos os parceiros tem todas as condições para se repetir e por várias vezes.

"Esta parceria é para continuar por muitos mais anos porque é um evento extremamente profissional, super divertido, com um ambiente extraordinário que veio trazer uma alegria grande para as pessoas e para o nosso clube", sublinhou Nuno Petronilho, para quem o Record é parceiro importante.

"A excelente promoção do evento vai certamente contribuir para um aumento do número de atletas inscritos, o que pode justificar um aumento no número de edições".