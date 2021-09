Padel chegou para ficar

Não há grande polémica em afirmar que o padel é um dos desportos da moda em Portugal. Por isso mesmo, não podia faltar no Record Challenge Park, onde será possível experimentar esta e tantas outras modalidades no dia 25 de setembro. Nós não quisemos perder tempo e, como sempre, fomos ao topo fazer um desafio para tentar aprender. Nesse sentido, Miguel Oliveira não hesitou e aceitou o nosso convite para nos apresentar o padel, dar conselhos preciosos e, claro, dar-nos uma autêntica lição para mostrar quem manda.

Para ser justo, os jornalistas de Record dividiram-se. Um Pedro Pinto ficou com Miguel Oliveira, número 10 do mundo no ranking do circuito APT, o outro Pedro Pinto fez dupla com Paulo Sanches, coordenador do programa de padel escolar em Portugal. Com a boa-disposição a reinar no meio da competitividade, a dupla Pinto/Oliveira ganhou no tie-break, mas o importante foram mesmo os conselhos.

"Tens de dar tanta importância à direita como à esquerda, não podes ter um filho favorito", dizia o Miguel, que foi um autêntico treinador na sua equipa. "Quando servimos, quero-te encostado à rede para matares logo o ponto", referiu. Até aconteceu. Esporadicamente... mas aconteceu! Já Paulo Sanches foi explicando a vertente tática de forma detalhada. "Temos de ir acompanhando os movimentos um do outro. Quando um sobe à rede, o outro vai atrás. Quando se recua é preciso ter atenção a isso também. Há que haver coordenação para ser tudo jogado em bloco e em sintonia", explicou.

A experiência terminou com Miguel Oliveira a destacar um dos pontos fortes do padel, que fazem com que a modalidade cresça de forma tão veloz. "Podes ir a qualquer lado e encontras sempre uma categoria com competição à tua altura, não é como nos outros desportos", referiu.

Quando Miguel Oliveira seguiu para um treino a sério – temos de ser realistas em relação ao nosso talento... –, Paulo Sanches ficou connosco para explicar os fundamentos do padel, num vídeo que pode ver no site do nosso jornal.



Embalo decisivo para semana de sonho



Até se pode pensar que não está relacionado, mas nós acreditamos que temos ‘culpa’. Depois do treino com a nossa equipa de reportagem e Paulo Sanches, Miguel Oliveira ficou tão bem preparado que viveu uma semana de alto nível no Oeiras Padel Academy. No Oeiras Open, do circuito APT, o português sagrou-se campeão ao lado do argentino Yain Melgratti, conquistando um título pela segunda semana consecutiva, depois do sucesso em Budapeste, num torneio de escalão inferior, a fazer dupla com Vasco Pascoal. Nesta altura, Miguel Oliveira é o 10.º classificado do ranking APT, com Diogo Schaefer a ser o português que se segue, no 19.º lugar. Vasco Pascoal (28.º), Diogo Rocha (32.º), Ricardo Martins (36.º), Miguel Deus (37.º), Nuno Deus (39.º) e Afonso Fazendeiro (50.º) estão no top 50.