Para esquecer: Sofia Araújo recebe segunda advertência e perde ponto, jogo, set e partida

Uno de los matchball más curiosos de la temporada



Sofia Araújo contaba ya con una pre advertencia y tras perder el punto de 30-15, golpea con la pala la verja.



Certamente um dos momentos mais insólitos do padel. Sofia Araújo foi eliminada nos quartos-de-final do Master Madrid por... uma dupla advertência.A portuguesa, que agora faz par com Alejandra Salazar, já tinha uma advertência por parte do árbitro e ao sofrer o 40-15 e estar diante de um match point bateu com a raquete na malha lateral. Ora, conforme está previsto no regulamento disciplinar, o juíz do encontro teve de penalizá-la com uma nova advertência, o que resultou na perda do ponto seguinte e, consequentemente, perda do jogo, set e... partida. Uma forma inglória de se depedir da 'caja mágica'.