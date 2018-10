Portugal com seis vitórias noutros tantos jogos em Pares no Mundial do Uruguai

O Campeonato do Mundo de Padel arrancou esta segunda-feira no Paraguai e, em Pares, Portugal conseguiu seis vitórias noutros tantos jogos: Ana Catarina Nogueira/Filipa Mendonça (6-1/6-0); Sofia Araújo/Leninha Medeiros (7-6/6-3); Margarida Fernandes/Marina Afonso (7-5/6-2); Patrícia Ribeiro/Inês Conde (6-2/7-6); Miguel Oliveira/Vasco Pascoal (6-0/7-5); Bernardo Bastos/Sebastião Mendonça (6-0/6-4);Por seu lado, a contar para o FPP Padel Tour, decorreu o Open Sofarma no Porto, ranking 5.000, no qual a dupla espanhola Carmen/Marta venceu na final de F1 Bárbara Ferreira/Ana Sofia Gonçalves em 3 sets com parciais de 6-2/3-6/6-4.Em M1, Tono Gonzalez e Manu Prado venceram na final Peu Araújo e João Roque com os parciais de 6-2/6-2.