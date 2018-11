Portugal está nas meias-finais femininas dos Mundiais de padel

A seleção portuguesa feminina assegurou esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais do quadro feminino dos Mundiais de padel, que estão a decorrer em Assunção, Paraguai.Depois de terem terminado a fase de grupos apenas com vitórias, as portuguesas afastaram a França, por 2-1, garantindo já uma melhoria em relação aos Mundiais de 2016, que se realizaram em Portugal.Nas meias-finais, Portugal vai defrontar o vencedor do encontro entre a Argentina e o Chile.Na prova masculina, Portugal já tinha assegurado a presença nos quartos de final, nos quais vai defrontar o Brasil.No Paraguai a representar as seleções nacionais estão Ana Catarina Nogueira, Filipa Mendonça, Margarida Fernandes, Marina Afonso, Sofia Araújo, Helena Medeiros, Patrícia Ribeiro, Inês Conde, Vasco Pascoal, Miguel Oliveira, João Bastos, Diogo Schaefer, Francisco Neves, Bernardo Bastos, Ricardo Martins e Sebastião Mendonça.