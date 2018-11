Portugal está nos quartos de final do Campeonato do Mundo

As seleções portuguesas feminina e masculina passaram a fase de grupos do Campeonato do Mundo de Padel e qualificaram-se para os quartos de final da XIV edição da prova que está a decorrer em Assunção, no Paraguai.Na competição feminina, a equipa portuguesa somou três triunfos e passou em primeiro lugar no Grupo C. Depois da vitória frente ao país anfitrião Paraguai, por 3-0, a seleção nacional bateu a Finlândia (3-0) e o Brasil (2-1), para passar na frente no grupo e marcar encontro com a França nos quartos de final.Já na prova masculina, e integrado no Grupo A, Portugal só perdeu frente à poderosa e favorita Argentina, atual campeã do mundo e que venceu os três encontros de singulares.Graças aos triunfos primeiro diante Itália, por 3-0, e depois contra o México (3-0), os jogadores portugueses garantiram a passagem inédita aos quartos de final no La Quinta Sports, onde vão agora defrontar o Brasil.No Open Pairs, competição de duplas, Ana Catarina Nogueira/Filipa Mendonça e Sofia Araújo/Helena Medeiros estão igualmente apuradas para os quartos de final.As vice-campeãs da Europa, Ana Catarina Nogueira e Filipa Mendonça, vão agora medir forças com Alejandra Salazar e Marta Marrero, enquanto Araújo e Medeiros terão pela frente outra dupla espanhola, formada por Elisabeth Armas e Patricia Zielinsky.No Paraguai a representar as seleções nacionais estão Ana Catarina Nogueira, Filipa Mendonça, Margarida Fernandes, Marina Afonso, Sofia Araújo, Helena Medeiros, Patrícia Ribeiro, Inês Conde, Vasco Pascoal, Miguel Oliveira, João Bastos, Diogo Schaefer, Francisco Neves, Bernardo Bastos, Ricardo Martins e Sebastião Mendonça.