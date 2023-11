Portugal faz o pleno nos Campeonatos Europeus da Federação Europeia de Padel

Portugal fez este sábado o pleno no Crowdstrike FEPA European Championships. A seleção portuguesa de padel venceu todas as categorias dos Campeonatos Europeus da Federação Europeia de Padel, conquistando o título em equipas femininas, em equipas masculinas, mas também na competição de pares, com Afonso Fazendeiro e Diogo Jesus a vencerem nos masculinos e Catarina Vilela e Kátia Rodrigues a conquistarem o ouro no quadro feminino.Kátia Rodrigues e Catarina Vilela apuraram-se esta manhã para a final da prova, mas acabaram por não disputar o derradeiro jogo, que seria contra a Holanda, devido a lesão de uma das jogadoras holandesas.Também durante a manhã, a dupla Afonso Fazendeiro e Diogo Jesus bateu Miguel Deus e Nuno Deus numa final totalmente portuguesa pelo título europeu de duplas masculinas no Crowdstrike FEPA European Absolutes Open Pairs Championship 2023. O encontro ficou decidido apenas no último set, tendo o encontro terminado com o resultado final de 6-7(6)/6-2/6-4.O dia terminou em beleza com mais uma conquista para as cores nacionais, desta feita em seleções femininas, com Portugal a bater a Finlândia por 2-1 na final. Catarina Santos e Cláudia Gaspar foram a primeira dupla a entrar em ação, vencendo a partida com os parciais de 1-6, 6-1 e 6-3. Já a dupla formada por Patrícia Ribeiro e Sofia Araújo selou a conquista portuguesa, depois do triunfo conseguido pelos de 6-1 e 6-2.