Portugal perde com o Brasil e luta pelo quinto lugar no Mundial de padel

A seleção portuguesa perdeu com o Brasil nos quartos de final do campeonato mundial de padel, que está a decorrer em Assunção, no Paraguai, e vai lutar pelo quinto lugar com a Bélgica.Depois de garantirem a presença inédita entre as oito melhores equipas do mundo, os jogadores portugueses cederam face aos brasileiros por 3-0, no La Quinta Sports.Relegados dos lugares cimeiros, Vasco Pascoal, João Bastos, Miguel Oliveira, Diogo Schaefer, Sebastião Mendonça, Ricardo Martins, Francisco Neves e Bernardo Bastos vão agora medir forças com a seleção belga por um lugar histórico.Já a seleção feminina, vice-campeã da Europa, venceu a França (2-1) e marcou encontro nas meias-finais com a Argentina, vice-campeã do mundo e segunda maior potencia do padel mundial feminino, depois de Espanha.No Paraguai a representar a equipa portuguesa estão Ana Catarina Nogueira, Filipa Mendonça, Margarida Fernandes, Marina Afonso, Sofia Araújo, Helena Medeiros, Patrícia Ribeiro e Inês Conde.