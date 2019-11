Portugal vence Polónia e está nas meias-finais do Europeu de padel

A seleção portuguesa de padel garantiu esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais do Campeonato da Europa, que decorre até domingo no Lisboa Racket Centre, sob a égide da European Padel Association, ao bater a Polónia por 3-0.





Depois de Miguel Oliveira e Ricardo Martins conquistarem o primeiro ponto, ao superarem Lukasz Cyranski e Maciej Naduk, por 6-1 e 6-0, Francisco Neves e João Magalhães bateram Marcin Maszczyk e Wladislaw, por 6-0 e 6-2, e confirmaram o favoritismo da equipa portuguesa.

Já com o acesso às meias-finais assegurado, Diogo Rocha e Vasco Pascoal amealharam o terceiro e último ponto em discussão, ao triunfarem diante Jakub Slowinski e Bartosz Roslonski também em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-2.

Nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, a seleção masculina vai defrontar o vencedor do encontro entre a Suécia e a Dinamarca.